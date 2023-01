டாப் நடிகர் மீது கடும் கோபத்தில் நம்பர் நடிகை.. எல்லாத்துக்கும் அந்த பிரச்சனை தான் காரணமா?

சென்னை: காதல் கணவருக்காக கஷ்டப்பட்டு மிகப்பெரிய டீலிங்கை முடித்துக் கொடுத்த நம்பர் நடிகைக்கு கடைசியில் டாப் நடிகர் செய்த செயல் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லையாம். இதன்காரணமாக நடிகர் மீது நடிகை செம கோபத்தில் உள்ளதாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

டாப் நடிகரின் படத்தில் இருந்து அன்பான இயக்குநர் அதிரடியாக வெளியேற்றப்பட்டது நூறு சதவீதம் உண்மை என்றே பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

இயக்குநரும் அந்த அளவுக்கு கிளம்பிய ட்ரோல்களுக்கு எந்தவொரு பதிலடியும் கொடுக்காமல் மன வேதனையில் அப்படியே ஆஃப் ஆகி கிடக்கிறாராம்.

English summary

Number actress anger on Top actor for Director change buzz shocks Kollywood. Top actor upset with that director's activity and script made him to take a strong decision like this.