அந்த டாப் நடிகரால் என் வாழ்க்கையே போச்சு...புலம்பும் நம்பர் நடிகை

சென்னை : அந்த பெரிய நடிகரால் தனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்ட காலம் வரும் என எதிர்பார்க்கவில்லை. மொத்தமாக அத்தனையும் போச்சே என புலம்பி வருகிறார். இதிலிருந்து எப்படி மீண்டும் வருவது என தனக்கு நெருக்கமானவர்களிடம் யோசனை கேட்டு வருகிறாராம் நம்பர் நடிகை.

நம்பர் நடிகை வழக்கம் போல் வரிசையாக பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். அதுவும் பெரிய டைரக்டர்கள், பெரிய நடிகர்கள் படங்களை மட்டுமே தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார். அப்படி இவர் நடிக்கும் படங்கள் இவரின் பெயருக்காகவே சூப்பர் ஹிட் ஆகி வருகின்றன.

English summary

Big actor's most awaited movie becomes flop movie in ott. Because of this reason, ott platform hesitate to buy number actress movie. Later they refused to buy number actress movie. Instead of number actress movie, ott platform buy a small budget film. Number actress now highly anger on top hero.