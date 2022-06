எனக்கு நடிப்பு முக்கியம் இல்லை...அந்த விஷயத்திற்கு தயாரான நம்பர் நடிகை

சென்னை : அந்த நம்பர் நடிகை பல ஆண்டு காத்திருப்பிற்கு பிறகு சமீபத்தில் தான் தனது காதலரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களின் திருமணத்திற்கு ஏற்கனவே குடும்ப சைடில் பல பிரச்சனைகள், எதிர்ப்புக்கள். இதை மீறி தனது கடந்த கால கசப்பான அனுபவங்களுக்கு முடிவு கட்ட விடாபிடியாக இருந்து திருமணத்தை முடித்து விட்டார் நம்பர் நடிகை.

நடிகையின் காதலரும், நடிகை மீது கொண்ட தீராத காதல் காரணமாக வீட்டை எதிர்த்து, சண்டை போட்டு பிடிவாதமாக திருமணம் செய்துள்ளார். முதலில் இவர்களின் காதலை ஏற்ற இரு குடும்ப பெரியவர்களும், திருமணம் என்றதும் தயங்கினார்களாம். இரு தரப்பிலும் தங்களின் வெயிட்டை காட்ட எக்கச்சக்கமாக கன்டிஷன்கள் போட்டுள்ளனர்.

எங்கு போற போக்கை பார்த்தால் இவர்கள் போட்டியில் நம்மை பிரித்து விடுவார்களோ என்று பயந்து தான், தங்களின் திருமண வேலைகள் அனைத்தையும் நம்பர் நடிகையும், காதலருமே தனியாக பார்த்துக் கொண்டனராம். அதோடு தங்கள் குடும்பத்தினரிடம், "உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் ஒரு கெஸ்ட் போல திருமணத்தில் வந்து நின்று விட்டு போங்கள். இல்லை என்றால் வர வேண்டாம். ஆனால் இந்த திருமணம் நிச்சயம் நடந்தே தீரும்" என உறுதியாக சொல்லி விட்டார்களாம்.

English summary

Netizens critics number actress personal famil life. Because of this bad comments actress is in highly upset. Now she changed her family plan. Compaired to acting, she decided to focus on their family life. And decided to give birth a child very soon. After completing her alsready commited on going projects, she focused on child.