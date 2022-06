நம்பர் நடிகையின் கல்யாணத்துல இத்தனை வில்லங்கமா...இதையும் பிசினஸ் ஆக்கிட்டாரே

சென்னை : நம்பர் நடிகை தனது கல்யாணத்தை சிம்பிளா, ரகசியமா நடித்த போகிறார் என சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அப்படி எல்லாம் ஒன்றுமில்லையாம். தனது கல்யாணத்தில் பக்காவாக பிசினஸ் பேசி, பெரிய தொகையை லாபமாக பார்ப்பதற்கு தான் சில பல பிளான்களை போட்டுள்ளாராம்.

நீண்ட கால காதலரை ஒரு வழியாக கல்யாணம் பண்ண போகிறார் என அறிவித்து விட்டார்கள். கல்யாண தேதி, இடம் எல்லாம் கூட சொன்னார்கள் ஆனால் பிறகு வெளியான கல்யாண பத்திரிக்கையால் கல்யாணம் நடக்கும் இடத்தை மட்டும் மாற்றி விட்டார்கள். இதற்கு கட்டுப்பாடு, ஆட்களை நிறைய கூட்டிச் செல்ல முடியாது என்றெல்லாம் பல காரணங்களை சொல்லி சமாளித்தார்கள்.

English summary

Temple administration denied permission for actress marriage. They said religion as main reason. So actress changed marriage into private resort. Meanwhile actress talking with ott platform for telecast their marriage. The deal was finialised for a huge amount.