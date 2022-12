அந்த வெப்சைட்டில் ஏகப்பட்ட மார்பிங் வீடியோக்கள்.. ஷாக்கான இளம் நடிகை.. எல்லாத்துக்கும் காரணம் அதுவா?

சென்னை: இளம் நடிகையின் மார்பிங் வீடியோக்கள் ஆபாச வெப்சைட்களில் அதிகளவில் இடம்பெற்றிருப்பது நடிகையை ரொம்பவே அப்செட் ஆக்கி உள்ளதாம்.

இப்போதுதான் சினிமாவில் ஒரு சில நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைத்து நடித்து வருகிறார் அந்த இளம் நடிகை. நல்ல திறமையான நடிகை என்பதை கிடைத்த சில படங்களிலேயே நன்றாக நிரூபித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

நடிகையின் சோஷியல் மீடியா போஸ்ட்டுகளுக்கும் கீழேயும் அந்த வீடியோக்களை ஷேர் செய்து சிலர் தொல்லை கொடுத்து வருவதால் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி உள்ளாராம் நடிகை.

English summary

Obscene morphing video upsets young actress due to this reason. She soon plans to file a cyber crime complaint against them. Young actress also worried about the continuous torture in social media.