அந்த நடிகரின் இமேஜை காலி பண்ண பக்காவாக ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய அரசியல் பிரபலம்

சென்னை : அரசியல் பிரபலம் கொடுத்த நெருக்கடி காரணமாக தான் அந்த நடிகரின் பெரிய படம் தீராத சிக்கலில் மாட்டிக் கொண்டிருப்பதாக ஏற்கனவே அரசல் புரசலாக தகவல் வெளியானது. அந்த பஞ்சாயத்து இன்னும் தீராததால் தான் அந்த நடிகரின் படம் சுனாமியில் சிக்கியதை போல் சிக்கி சின்னாபின்னமாகி கொண்டிருக்கிறதாம்.

சமீபத்தில் அந்த நடிகர், அரசியல் முக்கிய புள்ளி ஒருவரை சந்தித்த பிறகு தான் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நடப்பதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் உண்மை அது இல்லையாம். இது பல மாதங்களாக புகைந்து கொண்டிருந்த பழைய விஷயம் தானாம். இந்த படமே அரசியல் பிரபலத்தின் பிளான் தானாம்.

English summary

Political celebrity want to stop popular actor's political growth. He warned the actor. But actor declined the warning. So political celebrity planned to give crisis and spoil the actor's image. He make so many obstacles for popular actor's upcoming film.