மனைவியை அம்போன்னு விட்டுட்டு தாடி நடிகர் செய்த கேடி வேலை.. கடுப்பானவங்க என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா?

ஹைதராபாத்: சமீபத்தில் கெத்தாக நீண்ட தாடியை தடவிக் கொண்டே வெளிநாட்டுக்கு மனைவியுடன் சென்ற நடிகர் அங்கே செய்த சில விஷயங்கள் மனைவிக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவில்லையாம்.

நீண்ட தாடியுடன் அந்த வெற்றிப் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் நடித்து வருகிறார் பக்கத்து மாநிலத்து நடிகர்.

செல்லும் இடமெல்லாம் அவர் பின்னால் பெண்கள் கூட்டம் குவிய நடிகருடன் தேவையில்லாமல் வந்து சிக்கிக் கொண்டோமே என மனைவி ரொம்பவே வருத்தப்பட்டுள்ளார்.

திடீரென டிரெண்டான இந்தியன் 2...ஏன்? என்ன காரணம்?

English summary

Popular actor wife upset over her husband recent disrespect activities at public. After that actor asks sorry to her for his activities buzz circulates in cinema industry.