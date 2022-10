அந்த நடிகைக்கும் அதே பிரச்சனை இருக்காம்.. அதனால் தான் கல்யாணமே ஆகலயாம்.. கிளப்பி விட்ட பிரபலம்!

சென்னை: நடிகைகள் பலரும் சினிமாவில் மார்க்கெட் உள்ளவரை நடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக சரியான வயதில் திருமணம் செய்து கொள்வதில்லை.

மேலும், முகத்தை அழகுப்படுத்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி, உடல்வாகுகளை சரி செய்ய ஏகப்பட்ட ஆப்பரேஷன் செய்து வருவதால், சிலருக்கு குழந்தைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாத சூழல் ஏற்பட்டு விடுகிறது.

அதை புரிந்து கொண்டு சிலர் திருமணம் செய்து கொள்ளாமலே இருந்து விடுகின்றனர் என்றும் சிலரை புரிந்து கொண்டவர்கள் கிடைக்கும் போது திருமணம் செய்து கொண்டு வாடகைத்தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றுக் கொண்டும் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

Popular actress marriage postponed due to the same surrogacy issue leaked by a popular celebs in Kollywood. That actress will wait for a good person to understand her issues and accepts her.