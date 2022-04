தமிழ் சினிமாவையே கைப்பற்ற பிளான் போடும் பிரபலம்...அவர் வைப்பது தான் சட்டமாமே

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் டாப் இடத்தை பிடிக்கனும், அதிக சம்பளம் வாங்கனும், சினிமா பாப்புலாரிட்டியை வைத்து அரசியலில் பெரிய ஆள் ஆகணும் என்று தமிழ் சினிமாவை சேர்ந்த பலரும் பிளான் செய்து வருகிறார்கள். ஆனால் அந்த பிரபலம் மட்டும் தமிழ் சினிமாவையே கைப்பற்ற பிளான் பண்ணுறாராம்.

தமிழ் சினிமாவில் சமீப காலமாக அவர் வைப்பது தான் சட்டமாக உள்ளதாம். பெரிய நடிகர்களின் படங்களாக இருந்தாலும் அவர் சொல்லும் தேதியில் தான் ரிலீஸ் செய்ய வேண்டுமாம். அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களின் பட்டியலை எடுத்து, ஸ்கெட்ச் போட்டு அவற்றை தூக்கி விடுகிறாராம்.

அருண் விஜய் பையனுக்கு வாழ்த்து சொன்ன சூர்யா -ஜோதிகா... எதுக்குன்னு பாருங்க!

English summary

Popular celebrity planning to capture whole tamil cinema industry control. For this reason celebrity brought most of the mega movies rights. Celebrity ordered to change top actor movie release date for so many times. Fans upset on this decision.