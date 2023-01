இதுக்கு மேல முட்டுக் கொடுக்க முடியாது.. கடுப்பான தயாரிப்பாளர்.. டார்ச்சர் பண்ணும் டாப் நடிகர்?

சென்னை: கடந்த இரு வாரங்களாக திரையிட்ட தியேட்டர்கள் எல்லாம் காத்து வாங்க ஆரம்பித்த நிலையில், இனியும் இந்த படத்துக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் அவசியமில்லை என கப்சிப் ஆகி இருந்த தயாரிப்பாளரை தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்து வருகிறதாம் டாப் நடிகரின் தரப்பு.

போட்டா போட்டியாக படத்தை இறக்க வேண்டாம் என தயாரிப்பாளர் தலையால் அடித்துக் கொண்ட நிலையிலும், தனது கெத்தைக் காட்ட டாப் நடிகர் பண்ண வேலையால் தயாரிப்பாளர் பெரும் நஷ்டத்துக்கு ஆளாகி விட்டதாக கூறுகின்றனர்.

ஏற்கனவே இரு படத்துக்கு போட்ட பணமும் திவால் ஆன நிலையில், இந்த படமாவது பெரும் தொகையை வசூல் செய்யும் என்று நினைத்த நிலையிலும் நடிகரின் செயலால் தயாரிப்பாளர் தலையில் பெரிய துண்டு விழுந்து விட்டதாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

உச்ச நடிகர் காது வரை சென்ற அந்த பட்டம் விஷயம்.. மாஸ் நடிகரின் நடவடிக்கையால் ரொம்ப அதிருப்தியாம்?

English summary

Producer slams Top Actor team for continuous torture about the Box Office Reports and promotion for the movie talks trending inside the Kollywood. Top actor next movie also struggles in a big confusion at the initial stage.