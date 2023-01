90 சதவீத வசூலை சம்பளமா கேட்டா எப்படி.. டாப் நடிகருக்கு திடீரென செக் வைத்த தயாரிப்பு நிறுவனம்?

சென்னை: டாப் நடிகரின் மார்க்கெட் இன்னமும் வளராத நிலையில், தனக்கும் பெரிய தொகை சம்பளமாக வேண்டும் என அடம்பித்த நிலையில், அடுத்த படத்தின் சம்பளம் அதிகரிக்கப்பட்டு இருந்தது.

ஆனால், டாப் நடிகர் சவால் விட்ட அளவுக்கு சமீபத்தில் வெளியான படத்தின் வசூல் பெரிதாக கலெக்‌ஷன் செய்யாத நிலையில், அடுத்த படத்தை தயாரிக்க உள்ள தயாரிப்பு நிறுவனம் சம்பள குறைப்பு விஷயத்தில் கறார் காட்டி வருவதாக பரபரப்பு தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

மேலும், அடுத்த படமும் பெரிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலெக்‌ஷன் எடுக்கும் என்பதற்கு எந்தவொரு உத்தரவாதமும் இல்லாத நிலையில், சம்பளத்தை குறைத்தே ஆக வேண்டும் என கண்டிப்பாக சொல்லி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Production house plans to decrease Top actor Salary after the recent movie not performed well at the box office. Top actor upsets over this cost cutting plans by his next movie production house.