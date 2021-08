பாலிவுட் வாய்ப்பு குவியுதுன்னு சொன்னாங்களே அந்த ரியாலிட்டி நடிகை.. அது என்ன மேட்டருன்னு தெரியுமா?

சென்னை: தேவையில்லாமல் வாய் கொடுத்து எதை எதையோ புண்ணாக்கிக் கொண்ட அந்த ரியாலிட்டி ஷோ நடிகை குறித்த பரபரப்பான ரகசியங்கள் கசிந்துள்ளன.

ஆபாசமாக உடைகளை அணிந்து போட்டோக்களை பதிவிட்டு வந்த அந்த ரியாலிட்டி ஷோ நடிகை சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக பாலிவுட் வாய்ப்புகள் தனக்கு குவிவதாக தம்பட்டம் அடித்திருந்தார்.

உலக தாய்ப்பால் வாரம்...நகுல் மனைவி பதிவிட்ட எமோஷனல் போஸ்ட்

கூட்டத்தோடு கூட்டமாகவும் சின்ன சின்ன சைடு ரோல்களிலும் நடித்து வந்த அவர், காசுக்காக கசமுசா படத்தில் நடித்து இருப்பதாகவும் விரைவில் சிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

இதய நோயால் அவதிப்படும் 3 வயது ஜெசிக்காவிற்கு உதவுங்கள் ப்ளீஸ்

English summary

Reality show actress stuck in really a big trouble. She who reveals about her bollywood chances is nothing but erotica webseries only.