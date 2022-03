உண்மை அம்பலமானதால்...ஷுட்டிங் பிளானை மாற்றிய அந்த விவகார டைரக்டர்

சென்னை : கிணறு வெட்ட போய் பூதம் கிளப்பிய கதையாக விவகாரத்து விஷயம் வெளியேற வர போய், தன்னை பற்றிய பல ரகசியங்கள் அம்பலமாகி வருவதால் ஆடிப் போய் உள்ளார் அந்த விவகாரமான டைரக்டர்.

விவகாரத்து ஆன விஷயம் வெளியே வந்தால் அது தனக்கு செலவில்லாத விளம்பரமாக இருக்கும் என நினைத்தாரோ என்னவோ, அந்த விவகார டைரக்டர் அதை பெரிதாக கண்டு கொள்ளவில்லை. தனது அடுத்த படத்திற்கு அது நல்ல விளம்பரம் என்று யோசித்து, மீடியாக்களில் வந்த எந்த தகவலுக்கு ரியாக்ட் செய்யவில்லை.

அடிப்பதற்கு முன் அந்த ஜோக்கிற்கு சிரித்தாரா வில் ஸ்மித்? எல்லாமே டிராமாவா? பறக்கும் மீம்கள்!

English summary

Controvesy director changed his shooting location. For his first choice location, revealed so many secrets about him. He scared of media and immediatly changed into another location. So many reasons behind for his new plan.