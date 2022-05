மனைவி போட்ட கன்டிஷன்... பரிதாப நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட ஒல்லி நடிகர்

சென்னை : பிரிவதாக அறிவித்த பிறகும், அடுத்தடுத்து பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகிறார் ஒல்லி நடிகர். அடுத்தடுத்து படங்களின் தோல்வி, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் சர்ச்சைகள் என அடுத்தடுத்து பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகிறார்.

பிள்ளைகளின் நலனுக்காக இருவருவரையும் சேர்த்து வைக்க இரு குடும்பத்தினரும் பெரும் முயற்சி செய்தனர். ஆனால் அனைத்து முயற்சிகளும் தோல்வியில் முடிந்தது. உச்ச நடிகரின் குடும்பமும் என்ன செய்வது என தெரியாமல் திணறி வருகிறது. ஆனால் உச்ச நடிகரின் மகளும், ஒல்லி நடிகரும் சினிமாவில் செம பிஸியாக இருந்து வருகிறார்கள்.

English summary

Slim actor's wife had restricted to meet children. She said that did not take photos with chidren or released photos with children. If photos are leaked otherwise don't allow to meet children. Silm actor shocked on wife's condition.