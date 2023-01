உச்ச நடிகர் காது வரை சென்ற அந்த பட்டம் விஷயம்.. மாஸ் நடிகரின் நடவடிக்கையால் ரொம்ப அதிருப்தியாம்?

சென்னை: தான் பார்த்து வளர்ந்த பையன் தன்னையே மிஞ்ச துடிப்பது நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் தனக்கு உண்டான மரியாதையை ஏன் தரவில்லை என்கிற கோபத்தில் உச்ச நடிகர் உள்ளாராம்.

பெரிதாக பெயருக்கோ, பட்டத்துக்கோ ஆசைப்படாமல் எளிய மனிதராக இயல்பாக இருந்து வரும் உச்ச நட்சத்திரம் காது வரை இந்த விஷயத்தை கொண்டு சென்ற நிலையில், ரொம்பவே அப்செட் ஆகி விட்டாராம்.

இந்த விவகாரத்தை சம்பவ இடத்திலேயே மாஸ் நடிகர் பேசி தடுத்து இருக்கலாமே ஏன் அப்படி செய்யவில்லை என்கிற கேள்வியும் நடிகர் மீது ரொம்பவே அதிருப்தியிலும் உச்ச நட்சத்திரம் உள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

English summary

Star Actor upsets after heard about the Tittle issue raised by Mass actor fans in social media. Some Senior actors shows their vengeance towards the Star actor is the reason behind all this talks also going around on Industry.