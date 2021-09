விவாகரத்து டிராமாவை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடிவெடுத்த நட்சத்திர ஜோடி.. ஆனாலும் ஒரு சிக்கல் இருக்கு?

சென்னை: அடிக்கடி ஒண்ணா இருக்கும் புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு சூப்பர் ஜோடி என பெயர் எடுத்து வந்த அந்த நட்சத்திர தம்பதியை சுற்றி குறிப்பாக கடந்த ஒரு மாதமாக ஏகப்பட்ட வதந்திகள் நிரம்பி வழிந்தன.

இந்த விவாகரத்து வதந்திகளுக்கான வேலை தற்போது முடிந்த நிலையில், டிராமாவை முடித்துக் கொள்ள இருவரும் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

ஆனாலும், இதில் ஒரு சிக்கல் இருப்பதால் இருவரும் தனித் தனியாக இந்த மேட்டரை கையாண்டு வருவதாக ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் கிடைத்துள்ளது.

English summary

Star Couple plans to end the divorce drama soon details leaked in cinema circle, but also an another big problem is grown against over stars plans.