மனைவியை கழட்டிவிட்டதில் அந்த நடிகருக்கு இந்த நடிகர் பரவாயில்லை.. என்னங்க இப்படி இறங்கிட்டாங்க!
சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் விவாகரத்து என்பது சகஜமானது தான் என்றாலும் ரசிகர்களுக்கு அது எப்போதும் பேரதிர்ச்சி ஆனதுதான். அதுவும் தங்களது அபிமான நட்சத்திரங்கள், அபிமான நட்சத்திர தம்பிகள் அவர்களின் திருமண வாழ்க்கையில் இருந்து வெளியேறுகிறார்கள் என்றால் அவ்வளவுதான், இதயமே வெடிக்கும் அளவுக்கு இணையத்தில் புலம்புவார்கள். ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் தனது அபிமான நட்சத்திரத்தை விட்டுப் பிரிந்த வரை கண்டபடி திட்ட தொடங்கிவிடுவார்கள். இப்படியான சம்பவங்களை எல்லாம் இதற்கு முன்னர் பலமுறை பார்த்திருக்கிறோம்.
ஆனால் இப்போது ரசிகர்களும் இணையவாசிகளும் விவாகரத்து செய்து கொண்ட நடிகர்களில் இந்த நடிகருக்கு அந்த நடிகர் எவ்வளவோ பரவாயில்லை என்று பிரித்து பார்த்து பாராட்டி வருகிறார்கள். இந்த சம்பவங்கள் இணையத்தில் நடந்ததைப் பார்த்த பலரும் என்னங்க இப்படி இறங்கிட்டீங்க என்று புலம்பி வருகிறார்கள்.
விவாகரத்துகள்: அதாவது முதலில் ஒரு நடிகர் விவாகரத்து செய்தார். ஆனால் அவர் தனது முக்கியமான நிகழ்வுகளில் நாட்களில் தனது குழந்தைகளை தன்னுடன் இருக்க வைத்துவிடுகிறார். இது மட்டும் இல்லாமல் தனது குழந்தைகளுக்கு முக்கியமான நாட்கள் என்றாலும் உலகின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் தனது குழந்தைகளை நோக்கி வந்துவிடுகிறார். இப்படி இருக்கும் போது விவாகரத்து ஆனாலும் குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாக அந்த நடிகர் சரியாக நடந்து கொள்கிறார் என்று பலரும் பேசி வருகிறார்கள். நடிகரும் அதை ஏதோ செய்திகளுக்காக செய்யாமல் உளப்பூர்வமாக செய்கிறார் என்ற பேச்சும் ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.
அவருக்கு இவர் பரவாயில்லை: ஆனால் மற்றொரு நடிகர் அவரது மனைவியை விவாகரத்து செய்துவிட்டு அவருக்கு மனதிற்கு விருப்பமான ஒருவருடன் வாழ்ந்து கொண்டுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. இப்படி இருக்கையில் அவர் தனது விவாகரத்து அறிவிப்புக்கு பின்னர் அவரது குழந்தைகளைக் கூட கண்டு கொள்ளவில்லையாம். தோழியே கதி என இருந்தார் என்று குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. இது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகளின் பிறந்த நாளுக்கு கூட அவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடலாம் என்று எதுவும் யோசிக்க மாட்டிங்கறாராம். எது எப்படியோ, இந்த விஷயம் திரையுலகை கடந்து இணையத்தில் பேசு பொருளாக மாற தற்போது பலரும் பேசி வருகிறார்கள். அதாவது இந்த நடிகரை காட்டிலும் அந்த நடிகர் எவ்வளவோ பரவாயில்லை என்று பாராட்டி வருகிறார்கள்.
