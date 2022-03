மகன்களை பார்...மகளுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்த உச்ச நட்சத்திரம்

சென்னை : அந்த பிரபலத்தின் வீட்டில் நடந்த விவாகரத்து விவகாரம் முடியாமல் தொடர் கதையாகி வருகிறது. விவாகரத்தை அறிவித்த பிறகு வீட்டில் பல குழப்பங்கள் நடந்து வருகிறதாம். எந்த பக்கம் போவது என தெரியாமல் சிக்கி தவித்து வருகிறார்களாம்.

உச்ச நட்சத்திரம் பலமுறை எச்சரித்தும், அட்வைஸ் செய்தும் கேட்காமல் பிடிவாதமாக ஒரே முடிவாக விவாகரத்தை அறிவித்து விட்டார் மகள். இதனால் செம டென்ஷனான உச்ச நட்சத்திரம் வீட்டில் யாருடனும் சரியாக பேசாமல் இருந்து வந்தாராம். அப்பாவை எப்படி சமாதானம் செய்வது என தெரியாமல் மகளும், வேலை வேலை என ஓடிக் கொண்டிருந்தார்.

தளபதி 66 லிருந்து ராஷ்மிகா வெளியேறினாரா? வெளியேற்றப்பட்டாரா?...என்ன காரணம்?

English summary

Top actor advised to his daughter that give top priority to family and sons. So she decided to try to her father. For this reason she shared day by day activities in her social media page.