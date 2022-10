அவங்களாம் வாழ்த்தாம இருக்க அந்த ஆர்டர் தான் காரணமா.. பூதாகரமாகும் பிசினஸ் பிரச்சனை!

சென்னை: பிரம்மாண்ட படம் எதிர்பார்த்ததை விட மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று வசூல் வேட்டை ஆடி வரும் நிலையில், எந்தவொரு பிரபலங்களும் படத்தை பார்த்தோம், நல்லா இருக்குன்னு வாழ்த்தவே இல்லையே என்கிற கேள்வியும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

இந்நேரம் பிரபலங்கள் வாழ்த்து செய்தி போட்டிருப்பார்களே ஏன் போடவில்லை என்கிற கேள்விக்கு பதிலாக பெரிய இடத்தில் இருந்து வந்த அந்த ஆர்டர் தான் என புதிய பஞ்சாயத்தையே கிளப்புகின்றனர்.

படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவர்கள் கூட இப்போ வாய் திறக்காமல் போக காரணமும் அதுதானாம்.

English summary

Top Celebs avoid to praise the big movie due to that business controversy sparks in K Town. And few many rumours circulates about the recent release big movie business also upsets some celebs.