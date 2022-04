பல கோடி செலவு பண்ணதெல்லாம் வீணாப்போச்சே.. திடீரென பிரம்மாண்டம் அப்படி அறிவிக்க என்ன காரணம்?

சென்னை: பல கோடி செலவு செய்து அப்படியொரு நிகழ்ச்சியை நடத்த திட்டமிட்டு இருந்த பிரம்மாண்டம் திடீரென அனைத்தையும் நிறுத்தியது பெரும் பரபரப்பை கோடம்பாக்கத்தில் கிளப்பி உள்ளது.

கோலிவுட் பெரும் புள்ளிகளின் கவனத்தை தன் பக்கம் திருப்பத்தான் இப்படியொரு நிகழ்ச்சிக்கே அவர் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் என பலரும் பேசி வந்த நிலையில், இப்படியொரு திடீர் அறிவிப்பை யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லையாம்.

செட், சாப்பாடு, பத்திரிகை என கோடிக் கணக்கில் செலவு செய்த நிலையில், அந்த நிகழ்ச்சியை நிறுத்துவதற்கு அப்படி என்ன காரணம் என சில நெருங்கிய திரையுலக நண்பர்களே போன் செய்து விசாரித்து வருகின்றார்களாம்.

English summary

Many buzz circulates on Why the popular director suddenly stopped his house function at final stage. Many celebrities asks the reasons to director personally details also leaked in Industry.