ஃபிளைட் நடிகரின் படம் திட்டமிட்டப்படி வெளிவருமா? அந்தக்காட்சியால் சிக்கல் தான்..தப்பிக்க வழி என்ன

தமிழ் திரையுலகில் உச்சமாக விளங்கும் அந்த ஃபிளைட் நடிகர் படம் விமர்சிக்கப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் சிக்கலில் சிக்கி இருக்கிறார்.

குறிப்பிட்ட அந்த காட்சிக்காக அவரது படம் சென்சாரில் சிக்கி வெளிவருவதில் பிரச்சினை ஏற்படும் என்கின்றனர்.

இதை தவிர்க்க சில வழிமுறைகளை அந்த படக்குழு எடுத்தால் மட்டுமே சிக்கல் தீரும் இல்லாவிட்டால் பொங்கலுக்கு படம் வருவது சிக்கல் தான் என்கிறது கோலிவுட் வட்டாரம்.

English summary

The Flight actor, who is at the pinnacle of the Tamil film industry, is again in trouble after the film was criticized. It is said that there will be a problem in his film getting stuck in the censor for that particular scene. Kollywood sources say that the problem will be resolved only if the film crew takes some measures to avoid this, otherwise it will be a problem for the film to come to Pongal.