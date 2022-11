அப்படியொரு அட்ஜெஸ்ட்மென்ட்.. வரிசையா அந்த நடிகை பல படங்களில் கமிட்டாக அதுதான் காரணமாம்!

சென்னை: இளம் நடிகை ஒருவர் அடுத்தடுத்து பல படங்களில் அதிரடியாக கமிட் ஆகி நடித்து வருவதற்கு பின்னணியில் உள்ள காரணம் குறித்த ஆச்சர்யமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஐஸ்வர்யமான நடிகை பார்க்க அழகாக மட்டுமின்றி நடிப்பிலும் அசத்தி வருகிறார். தென்னிந்திய மொழிகளில் பல படங்களில் அடுத்தடுத்து அவர் புக் செய்யப்பட்டு நடித்து வரும் நிலையில், இந்த ஆண்டு மட்டும் 6,7 படங்களை ரிலீஸ் செய்துள்ளார்.

சக நடிகைகள் அனைவரும் இவருக்கு எப்படி திடீரென இப்படி வாய்ப்பு மழை குவிந்து வருகிறது என்கிற பொறாமையோடு கூடிய க்யூரியாஸிட்டியே கிளம்பி உள்ளது என்றும் கூறுகின்றனர்.

English summary

Young Actress getting more films this year due to this adjustment only talks doing arounds in South Indian Cinema Industry. She never hiked her salary after giving blockbuster hit also.