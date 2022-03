ஓடிடிக்கு போயும் ஒர்க்கவுட் ஆகலையே.. கதறி அழும் இளம் நடிகை.. எல்லாருமே சமத்து பேபி ஆகிட முடியுமா?

சென்னை: திரைப்படங்கள் தான் பெரிய அளவில் கைகொடுக்கவில்லையே என்கிற அப்செட்டில் வெப்தொடரில் நடித்தாவது சமத்து பேபி மாதிரி ஷைன் ஆகிவிடலாம் என நினைத்த அந்த இளம் நடிகைக்கு அங்கேயும் பெரிய ஃபிளாப் போர்டு கழுத்தில் மாட்டி அனுப்ப கதறி அழுது விட்டாராம்.

அதிர்ஷ்டத்தை பெயரில் வைத்துக் கொண்டால் வெற்றி கொடி எப்போதுமே தன் பக்கம் பறக்கும் என நினைத்த அந்த நடிகைக்கு தொடர்ந்து படங்கள் சொதப்பின.

முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்டு நடிக்கலாம் என்கிற கனவும் தொடர் தோல்விகளால் சுக்குநூறாக உடைந்து போனது.

English summary

Pretty Young actress got upset after her debut webseries also flopped and no new movies line up for her in recent times because of her wrong Script decision buzz circulates in industry.