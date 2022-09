தயாரிப்பாளர் பர்ஸை காலி பண்ணும் கிரிஞ்சு நடிகை.. அப்படியொரு பந்தாவாம்.. பில்டப்பாம்!

சென்னை: டிவி ஷோவில் இருந்து சினிமாவுக்கு வந்த நடிகைகளில் ரசிகர்கள் மத்தியில் ரொம்பவே பிரபலமானவர் அந்த நடிகை.

ஜோக் சொல்றேன்னு மொக்கைப் போட்டு வரும் அவரை கிரிஞ்சு நடிகை என்றும் கிரிஞ்சு மேக்ஸ் என்றும் ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், தயாரிப்பாளர்களின் பர்சை மனசாட்சியே இல்லாமல் அவர் காலி செய்து வருவதாக அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நீயா நானாவில் இந்த வாரம் என்ன டாப்பிக் தெரியுமா? வெளியான அட்டகாச புரமோ.. ரக்கட் பாய்ஸ் புலம்பல்!

English summary

Young Comedy actress makes heavy expenses for abroad shows upsets Producers. She also argued with some Producers and makes several conditions for her shows buzz trending in Cinema Industry.