நடிகர் ஜெய்யின் 19 வருட ஆசை நனவானது...உருக்கமாக இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட பதிவு வைரல் !!

சென்னை : நடிகர் ஜெய் இப்பொழுது சுசீந்திரன் இயக்கத்தில் அடுத்தடுத்து இரண்டு படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

அதில் ஒரு படத்திற்கு சிவசிவா என டைட்டில் வைக்கப்பட்டிருக்க அதில் இவருக்கு ஜோடியாக நடிகை மீனாட்சி நடித்துள்ளார்.

இன்று மாலை சிவ சிவா படத்திலிருந்து முதல் சிங்கிள் டிராக் காட முட்டை வெளியாக இருக்கும் நிலையில் 19 வருட கனவு நினைவாகிறது என உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

Actor Jai become a music director in Siva Shiva Tamil Movie. He shared a post in Instagram saying that it was his dream for about 19 years and now it comes to true.