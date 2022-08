தமிழ் சினிமாவில் 47 வருடங்களாக ராஜ தர்பார் செய்யும் பாட்ஷா: ரசிகர்களை ஆளும் ஸ்டைல் மன்னன் ரஜினிகாந்த்

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரமாக ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்.

தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி இந்தியத் திரையுலகத்திற்கும் தனி அடையாளமாக காணப்படுகிறார்.

சாதாரண பஸ் கண்டக்டராக இருந்து இன்று தமிழ் சினிமாவின் நிரந்தர சூப்பர் ஸ்டாராக கலக்கி வருகிறார்.

இனம், மொழி வேறுபாடு இல்லாம எல்லார் வீட்லயும் கொடி: திடீர்ன்னு வீடியோ வெளியிட்ட நடிகர் ரஜினிகாந்த்

English summary

Rajinikanth is shining as the permanent superstar of Kollywood and has completed 47 years since his debut in cinema. His fans are celebrating this ( கோலிவுட்டின் நிரந்தர சூப்பர் ஸ்டாராக ஜொலித்து வரும் ரஜினிகாந்த், சினிமாவில் அறிமுகமாகி 47 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார். இதனை அவரது ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்)