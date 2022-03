சினிமாவில் இருந்து விலக அமீர்கான் முடிவு... கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுத மாஜி மனைவி

மும்பை : சினிமாவில் இருந்து விலக முடிவு செய்திருப்பதாக பிரபல பாலிவுட் முன்னணி நடிகர் அமீர் கான் தெரிவித்துள்ளது அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. அமீர் கான் இந்த முடிவை சொன்னதும் அவரது முன்னாள் மனைவி கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதுள்ளார்.

57 வயதாகும் நடிகர் அமீர் கான், நடிகர், டைரக்டர், தயாரிப்பாளர், டிவி பிரபலம், பின்னணி பாடகர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவராக இருந்து வருகிறார். 1973 களில் துவங்கி தற்போது வரை ஏராளமான படங்களில் நடித்துள்ளார். அசிஸ்டென்ட் டைரக்டராக பாலிவுட்டிற்குள் அடியெடுத்து வைத்து, டாப் ஹீரோவாக உயர்ந்தவர்.

1986 ல் முதல் மனைவியான ரீனா தத்தாவை விவாகரத்து செய்த அமீர்கான், 2005 ல் கிரன் ராவை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார். சமீபத்தில் கிரன் ராவையும் விவாகரத்து செய்வதாக அறிவித்தார் அமீர் கான். தற்போது இவர் நடித்து வரும் லால் சிங் சாத்தா படம் இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 11 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Aamir khan revealed that last two years he decided quit from cinema industry. He won't act and won't produce. But his family convinced and changed his mind. Aamir khan starred Laal singh Chadha movie will planned to release on AUGUST 11TH.