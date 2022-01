நடிகர் அருண் விஜய்க்கு கொரோனா பாதிப்பு... கவலையில் ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகர் அருண் விஜய்க்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அவர் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என ரசிகர்களும், பிரபலங்களும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

பிரபல நடிகர் விஜயகுமாரின் மகனான அருண் விஜய், முறை மாப்பிள்ளை படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு ஹீரோவாக அறிமுகமானார். ஆரம்பத்தில் சாக்லேட் பாய் ரோல்களில் நடித்து வந்த அருண் விஜய், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் சில படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Actor Arun Vijay tweets that he had tested covid 19 positive. He said now he is in home quarentine. fans and celebrities shared their wishes for his speedy recovery.