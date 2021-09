நடிகைக்காக உடல் முழுவதும் பச்சை குத்திக்கொண்டு திரியும் பிரபல காமெடி நடிகர்!!!

சென்னை : நீண்ட காத்திருப்புக்குப் பிறகு ரியோ ராஜ் நடித்துள்ள பிளான் பண்ணி பண்ணனும் திரைப்படம் விரைவில் வெளியாக தயாராகி உள்ளது.

வீட்டை விட்டு வெளியேறிய தங்கையை கடத்துவதை மையக் கருவாகக் கொண்டு இந்த திரைப்படம் உருவாகி உள்ளது.

பல படங்களை கைவசம் வைத்திருக்கும் கார்த்தி… மனுஷன் எப்போதான் ரெஸ்ட் எடுப்பாரோ!

முழுக்க முழுக்க காமெடி படமாக உருவாகியிருக்கும் பிளான் பண்ணி பண்ணனும் படத்தில் பாலசரவணன் பிரபல நடிகைக்காக உடல் முழுவதும் பச்சை குத்திக் கொண்டு திரிகிறார்.

English summary

In Plan Panni Pannanum Movie, Actor Bala Saravanan had Multiple tattoos on most of his body parts to search his sister who escaped from the house.