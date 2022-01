மும்பையில் புது வீடுதான் போல.. மூன்றாவது முறையாக அந்த பாலிவுட் இயக்குநருடன் இணையும் தனுஷ்!

மும்பை: ராஞ்சனா, அட்ரங்கி ரே படங்களை தொடர்ந்து அடுத்ததாக ஒரு ஆக்‌ஷன் படத்திற்காக மீண்டும் இயக்குநர் ஆனந்த் எல் ராய் உடன் நடிகர் தனுஷ் இணைய போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கோலிவுட் நடிகராக இருந்து வந்த நடிகர் தனுஷ், டோலிவுட், பாலிவுட் மற்றும் ஹாலிவுட் என தன்னை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு செல்லும் முயற்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார்.

இதுதான் நடிகர் தனுஷ் மனைவி ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தை பிரிய காரணம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

English summary

Actor Dhanush once again join hands with Atrangi Re director Anand L Rai for an action packed romantic movie and also he commits few more bollywood movies buzz also circulate in cinema circle.