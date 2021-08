என்னது.. இப்போதான் வர்றீங்களா.. அப்போ அது? தீயாய் பரவும் கவுண்டமணியின் டிவிட்டர் கணக்கு!

சென்னை: நடிகர் கவுண்டமணி டிவிட்டரில் இணைந்துள்ளதாக டிவிட் ஒன்று வைரலாகி வருகிறது.

தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவை மன்னனாக வலம் வந்தவர் நடிகர் கவுண்டமணி. மேடை நாடகங்களில் நடித்து வந்த நடிகர் கவுண்டமணி சர்வர் சுந்தரம் படத்தின் மூலம் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார்.

1980 மற்றும் 90களில் தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவை நடிகராக உச்சத்தில் இருந்தார். இதுவரை 100க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார் கவுண்டமணி.

English summary

Actor Goundamani joins in twitter? A twitter handle viral on social media. some fans are welcoming him and some are says its a fake account.