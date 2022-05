கார்த்திக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்லலியா...இது தெரிஞ்சா கண்டிப்பா சொல்லுவீங்க

சென்னை : நடிகர் கார்த்தி இன்று தனது 44வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார். இதனை முன்னிட்டு ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் சோஷியல் மீடியா வாயிலாக கார்த்திக்கு வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

நடிகர் சிவக்குமாரின் இளைய மகனான கார்த்தி, மெகானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவர். படிப்பை முடித்த பிறகு சென்னையில் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்டாக பணியாற்றினார். கார்த்தி வாங்கிய முதல் சம்பளம் ரூ.5000. இதை அவரே தனது பேட்டிகள் பலவற்றில் கூறி உள்ளார்.

English summary

Today Actor Karthi celebrates his 44th birthday. Fans and celebrities shared their wishes via social media. Due to Karthi birthday, #PonniyinSelvan hastag becomes trending in social media. Viruman movie team also released first single video song for this movie.