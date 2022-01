மம்முட்டிக்கு கொரோனா தொற்று...இப்போது எங்கு, எப்படி இருக்கிறார் ?

திருவனந்தபுரம் : மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மம்முட்டிக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர் விரைவில் குணமடைய ரசிகர்கள் சோஷியல் மீடியாவில் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

கோலிவுட், பாலிவுட், டோலிவுட் திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் அடுத்தடுத்து கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது மலையாள திரையுலகை சேர்ந்த விஐபி.,க்களும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களையும், திரையுலகினரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

English summary

Malayalam superstar Mammooty tests covid positive. He was busy in CBI 5 shooting. He has tweeted that he is fine and now in home quarentine. He has been suffering of light fever. And urged others to stay safe and wear mask at all time.