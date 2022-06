பிரபாஸுக்கு பெண் பார்த்தாச்சு.. குட் நியூஸ் சொன்ன மாமா.. அந்த நடிகையா இருக்குமோ !

சென்னை : நடிகர் பிரபாஸுக்கு பெண் பார்த்துவிட்டதாக பிரபாஸின் மாமா கிருஷ்ணம் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

இணையத்தில் வெளியாகி உள்ள தகவலால் பிரபாஸின் ரசிகர்கள் குஷியாகி, அந்த பெண் யார் என கேட்டு வருகின்றனர்.

பாகுபலி படத்திற்குப் பிறகு, தென்னிந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் புகழ் பெற்ற நடிகராக மாறியுள்ளார் பிரபாஸ்.

English summary

Actor Prabhas hava a massive fan following. His marriage life has always been a topic of interest for his fans and followers and now reports suggest that the actor is planning to tie the knot.