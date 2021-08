மகன் சாட்சியாக மீண்டும் திருமணம் செய்த நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ்.. வைரலாகும் லிப்லாக் போட்டோஸ்!

சென்னை: மகன் ஆசைப்பட்டதால் தனது மனைவியை மீண்டும் திருமணம் செய்துள்ளார் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ்.

கன்னட சினிமாவின் மூலம் சினிமா உலகிற்கு அறிமுகமானவர் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ். கன்னடத்தில் 1990 ஆம் ஆண்டு வெளியான முத்தின ஹார படத்தின் மூலம் என்ட்ரி கொடுத்தார் பிரகாஷ் ராஜ்.

நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் சினிமாத்துறையில் 35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆக்டிவாக உள்ளார். நடிகராக மட்டுமின்றி, இயக்குநர், தயாரிப்பாளர், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர், சமூக ஆர்வலர், அரசியல்வாதி என பல முகங்களை கொண்டுள்ளார் பிரகாஷ் ராஜ்.

English summary

Actor Prakash Raj married Pony Verma again for her son. Prakash raj shared marriage photos with We got married again tonight..because our son #vedhant wanted to witness it.