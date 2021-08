அதிகாலையிலேயே ஜிம்மில் பாஸ் உடன் மீட்டிங்.. போட்டோவை ஷேர் செய்து நெகிழ்ந்த பிரகாஷ் ராஜ்!

சென்னை: நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் தெலுங்கு சினிமாவின் பிரபல நடிகருடன் எடுத்த போட்டோவை தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் ஷேர் செய்து நெகிழ்ந்துள்ளார்.

கன்னட சினிமாவின் மூலம் சினிமா துறைக்கு அறிமுகமானவர் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ். கன்னடத்தில் 1990 ஆம் ஆண்டு வெளியான முத்தின ஹார படத்தின் மூலம் என்ட்ரி கொடுத்தார் பிரகாஷ் ராஜ்.

நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் சினிமாத்துறையில் 35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கோலொச்சி வருகிறார். நடிகராக மட்டுமின்றி, இயக்குநர், தயாரிப்பாளர், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர், சமூக ஆர்வலர், அரசியல்வாதி என பல முகங்களை கொண்டுள்ளார்.

English summary

Actor Prakash Raj shares photo with actor Chiranjeevi. Prakash raj has tweeted that Early morning meeting with the BOSS in the gym. Thanked him for taking the initiative to find solutions for the film fraternity .. an ever inspiring ANNAYA.. we are blessed to have him.