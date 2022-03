இரண்டாவது திருமணத்திற்கு தயாராகும் பிரசாந்த்... திருமணம் எப்போ தெரியுமா ?

சென்னை : நடிகர், தயாரிப்பாளரான தியாகராஜனின் மகன் பிரசாந்த். வழக்கமாக மற்ற நடிகர்களை போல் தியாகராஜகனும் தனது மகனை நடிகராக அறிமுகம் செய்து வைத்தார். தனது 17 வது வயதில் வைகாசி பொறந்தாச்சு படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார் பிரசாந்த்.

முதல் படமே ஹிட் படமானதால் பல டைரக்டர்களும் பிரசாந்த்தை தேடி வந்து வாய்ப்பு கொடுத்தனர். 1990, 2000 ஆண்டுகளில் தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருந்த பிரசாந்த், பாலுமகேந்திராவின் வண்ண வண்ண பூக்கள், கண்ணெதிரே தோன்றினாள், ஜோடி, பார்த்தேன் ரசித்தேன், திருடா திருடா, ஷங்கரின் ஜீன்ஸ் உள்ளிட்ட பல ஹிட் படங்களில் நடித்தார்.

குஷியில் டாப் ஸ்டார் ரசிகர்கள்.. பிரசாந்த்-சிம்ரன் நடிப்பில்

English summary

Actor Prasanth is getting ready for second marriage. We all know about his first marriage was failure. Now he got divorced his first wife and his dad Thiyagarajan has announced that his son will will be getting engaged soon.