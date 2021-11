அஜித் சாருக்கும் கடன் இருந்துச்சு... இன்னைக்கு பெரிய ஆளா வந்திருக்கார்... பிரபல நடிகர் பெருமிதம்!

சென்னை: நடிகர் அஜித்துக்கும் கடன் பிரச்சனை இருந்தது ஆனால் அதை எல்லாம் மீறி தற்போது அவர் பெரிய ஆளாக உயர்ந்துள்ளார் என நடிகர் சசிகுமார் கூறியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் சசிகுமார். நடிகராக மட்டுமின்றி இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் என பல முகங்களை கொண்டுள்ளார்.

சூப்பர் ஆசையை வெளியிட்ட இயக்குநர் சீனு ராமசாமி

சசிகுமார் நடிப்பில் வெளியான சுப்பிரமணியபுரம், சுந்தர பாண்டியன், போராளி, குட்டிப்புலி, கிடாரி, வெற்றி வேல் ஆகிய படங்கள் வெற்றி பெற்றன.

English summary

Actor Sasikumar Talking about his debt issues In Early Life. Sasi Kumar also stated that actor Ajith also had a debt problem and praises Ultimate Star Ajith Kumar to be a Successful Man Today.