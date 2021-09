ஹேண்ட்சம் லுக்கில் சிம்பு… இதயத்தை பரிசளிக்கும் ரசிகைகள்!

சென்னை : கலர் கலர் உடையில் செம ஸ்டைலாக இருக்கும் வீடியோவை சிம்பு தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

பிரபல ஆன்லைன் தளமான மிந்த்ரா நிறுவனத்தின் தமிழக தூதராக இணைந்துள்ளார்.

அந்த நிறுவனத்தில் விளம்பரத்திற்கு ஹாலிவுட் ஹீரோ போல ஹேண்ட்சம் லுக்கில் இணையத்தில் திணறவிட்டுள்ளார்.

Simbu looks super smart and stylish in his clean shaven look and he manages to captivate the viewers with his charming screen presence.