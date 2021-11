புனித் சார் சந்திக்க வேண்டும் என்றார்.. ஆனால் இப்படி நினைக்கவில்லை... சிவகார்த்திகேயன் கண்ணீர்!

சென்னை: மறைந்த நடிகர் புனித் ராஜ்குமாரின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இருவருக்கும் இடையிலான நட்பு குறித்து கண்ணீர்மல்க பேசியுள்ளார்.

பிரபல கன்னட நடிகரான புனித் ராஜ்குமார் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை திடீர் கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஏற்பட்டு மரணமடைந்தார். அவரது உடல் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

கண்டீரவா ஸ்டுடியோவில் அவரது தந்தை ராஜ்குமார் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்திற்கு அருகிலேயே புனித் ராஜ்குமாரின் உடலும் அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் புனித் ராஜ்குமாரின் நினைவிடத்தில் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார்.

English summary

Actor Sivakarthikeyan, who paid homage at the memorial of the late actor Puneeth Rajkumar, has spoken in tears about the friendship between the two.