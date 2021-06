அந்த ப்ளூசட்டை கண்ணை பறிக்குதே.. கலக்கலாக மாறிய ஹீரோ சூரி.. வேறலெவல் ட்வீட்!

சென்னை: நடிகர் சூரி நீல சட்டை அணிந்து புதிதாக நடத்திய போட்டோஷூட் புகைப்படங்களுடன் மாஸ் ட்வீட் ஒன்றையும் தட்டி உள்ளார்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக முடங்கி இருந்த தமிழ்நாடு மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப ஆரம்பித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், "இயல்பு நிலை விரைவில் அனைவருக்கும்" என நடிகர் சூரி ட்வீட் போட்டுள்ளார்.

English summary

Actor Soori says good message to people and shares his latest photos in his twitter page. His upcoming movie Viduthalai with Vetrimaaran will be release very soon.