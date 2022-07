ஹேப்பி பர்த்டே சூர்யா...வாழ்த்து சொல்ல போறீங்களா?...அதற்கு முன் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்த்துங்க

சென்னை : திரையுலக மார்க்கண்டேயன் என தமிழ் சினிமா உலகினரால் போற்றப்படும் சிவக்குமாரின் மூத்த மகனான சூர்யா இன்று தனது 47 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவருக்கு ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நேருக்கு நேர் படத்தில் அறிமுகமான சூர்யா இன்று 40 க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்து முடித்துள்ளார். தற்போது ஒரே சமயத்தில் அடுத்தடுத்து பல படங்களில் கமிட்டாகி, பிஸியாக நடித்து வருகிறார். அவரது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வாடிவாசல் க்ளிம்ஸ், சூர்யா 42 அறிவிப்பு வரும் என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

சூர்யாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரை பற்றியும், அவரது திரையுலக பயணம் பற்றியும் பலருக்கும் தெரியாத சில சுவாரஸ்யமான சில விஷயங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம். இவற்றை படித்த பிறகு நிச்சயம் யாராலும் சூர்யாவை வாழ்த்தாமல் இருக்க முடியாது.

3 படங்கள் 10 அவார்டுகளை அள்ளிய தமிழ் படங்கள்

English summary

Today actor Suriya celebrates his 47th birthday. Fans and celebrities shared their wishes to Suriya via social media. On this occasion we discussed rare and interesting facts about Suriya's career.