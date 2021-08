ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் பிறந்தநாளை கொண்டாடிய விஷால்… வாழ்த்திய ரசிகர்கள் !

சென்னை : நடிகர் விஷால் இன்று தனது பிறந்தநாளை ஆதரவற்ற முதியவர்களுடன் கொண்டாடினார்.

மேலும் சுரபி இல்லத்தில் உள்ள குழந்தைகளுடன் கேக் வெட்டி, குழந்தைகளுடன் அமர்ந்து உணவு அருந்தியதோடு குழந்தைகளுக்கு அவர் உணவு ஊட்டினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் விஷாலின் மக்கள் இயக்கத்தின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

62 வது பிறந்தநாள் கொண்டாடும் நாகர்ஜுனா... வாழ்த்தும் பிரபலங்கள்

பிரபல தயாரிப்பாளர் ஜிகே ரெட்டி அவர்களின் மகன் விஷால் இன்று தனது 44வது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார். இவருக்கு திரைப்பிரபலங்கள், ரசிகர்கள், நெருங்கிய நண்பர்கள என பலரும் இவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இன்று அதிகாலை முதலே விஷாலின் பிறந்தநாள் குறித்து ஹாஷ்டேக் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடிகர் ஆர்யா மற்றும் விஷால் இணைந்து நடித்துள்ள இத்திரைப்படத்தை இயக்குனர் ஆனந்த் ஷங்கர் இயக்கியுள்ளார். படத்தில் மிருணாளினி ரவி, மம்தா மோகன்தாஸ், பிரகாஷ் ராஜ், கருணாகரன் போன்ற பல பிரபலங்கள் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். படத்தின் டிரைலர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் பலத்த வரவேற்பை பெற்று படத்தின் மீதுள்ள எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தியது.

English summary

Vishal's Devi Trust made his birthday even more memorable by visiting the Mercy Home in Chennai and providing food for the old people housed there.