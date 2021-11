பாலா படத்திற்காக மீண்டும் வாரணம் ஆயிரம் கேரக்டராக மாறும் சூர்யா

சென்னை : பாலா இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த நந்தா படம் 2001 ல் வெளியாகி சூர்யாவிற்கு மிகப் பெரிய பிரேக் கொடுத்தது. அதுவரை சாக்லேட் பாய் கேரக்டர்களில் நடித்து வந்த சூர்யாவை, ஆக்ஷன் ஹீரோவாக காட்டிய படம் நந்தா தான்.

அதைத் தொடர்ந்து 2003 ல் மீண்டும் பாலா இயக்கிய பிதாமகன் படம், சூர்யாவின் காமெடி முகத்தை உலகிற்கு அடையாளம் காட்டியது. விக்ரம், சூர்யா ஆகியோருக்கு நடிப்பில் மிகப் பெரிய பெயர் வாங்கிக் கொடுத்த படம் பிதாமகன்.

சூர்யா சார் சாரி கேக்குறாரேனு மேக்கப் மேன் அழுதுட்டார்! சூரரைப்போற்று சம்பவத்தை பகிர்ந்த எழுத்தாளர்!

English summary

After many years Suriya to act in Bala's direction. In this movie Suriya to play father and son role. Earlier Suriya acted father - son role in Gowtham menon's Vaaranam aayiram. after 13 years now suriya to turn that mode once again.