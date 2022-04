23 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஜய் பயன்படுத்திய திறமை...இதெல்லாம் முன்னாடியே சொல்றது இல்லையா?

சென்னை : கிட்டதட்ட 23 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பீஸ்ட் படத்தில் விஜய் தனது தனித்திறமையை பயன்படுத்தி உள்ள தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. விஜய்க்குள்ள இப்படி ஒரு திறமையா, இதுக்கு தான் அந்த சீனை வைத்தார்களா என ரசிகர்கள் ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகிறார்கள்.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய்யின் 65 வது படமாக ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசானது பீஸ்ட். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இந்த படம் 2022 ம் ஆண்டில் ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. 2022ம் ஆண்டில் முதல் பெரிய பட்ஜெட் படமாக, அதுவும் தியடே்டர்களில் 100 சதவீதம் பார்வையாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகு வலிமை படம் ரிலீசானது.

English summary

In their latest tv interview, Beast Stunt masters Anbariv shared their experience with Vijay. They said that Vijay refused dope in skating fight sequence. Meanwhile he didn't slip even a single shot. After 23 years Vijay used his skating skill in Beast. Earlier he used this in Oodha poo song from Minsara Kanna movie.