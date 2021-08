நீண்ட நாட்களுக்கு பின் ட்விட்டருக்கு வந்த பிரபுதேவா...காரணம் இது தான்

சென்னை : 1980 கள் முதல் தற்போது வரை பல படங்களில் நடன இயக்குனர், நடிகர், இயக்குனர், தயாரிப்பாளர் என பணியாற்றி வருகிறார் நடிகர் பிரபுதேவா. தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி ஆகிய மொழி படங்களில் கடந்த 32 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறார். மவுனராகம் படத்தில், பனிவிழும் இரவு பாடலில் நடன இயக்குனராக பணியாற்றினார்.

காதலன், லவ் பேட்ஸ், மின்சார கனவு, விஐபி உள்ளிட்ட படங்களில் ஹீரோவாகவும், காதலா காதலா, வானத்தை போல ஆகிய படங்களில் இரண்டாவது ஹீரோவாகவும் நடித்துள்ளார். கடைசியாக தமிழில் 2019 ல் தேவி 2 படத்தில் நடித்தார். அதன் பிறகு தெலுங்கு மற்றும் இந்தியில் பிஸியாக இருந்த பிரபு தேவா மீண்டும் தமிழுக்கு வந்துள்ளார்.

After a long time prabhu deva today post in twitter. Because prabhu deva starring PD 54 first look to be released today. this film is directed by hara hara mahadevaki, iruttu arail murattu kutthu, irandam kutthu, gajinikanth fame santhosh p.jayakumar. varalaxmi, raiza wilson also roped in this movie.