ஜெயம் ரவியை தொடர்ந்து பொன்னியின் செல்வனை நிறைவு செய்த விக்ரம்

சென்னை : டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கும் பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் ஷுட்டிங் தற்போது மத்திய பிரதேச மாநிலம் Orchcha பகுதியில் நடைபெற்று வருகிறது. அங்கு பிரம்மாண்ட அரண்மனையில் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் பிறந்தநாளை கொண்டாடிய விஷால்… வாழ்த்திய ரசிகர்கள் !

இரண்டு பாகங்களாக தயாராகி வரும் இந்த படத்தின் வேலைகள் 75 சதவீதம் முடிந்து விட்டதாகவும், விரைவில் இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டு, படத்தின் ஷுட்டிங்கை முடித்து விட்டு, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளை துவக்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதல் பாகத்தை 2022 ம் ஆண்டின் துவக்கத்திலும், இரண்டாம் பாகத்தை அடுத்த ஆண்டின் இறுதியிலும் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாம்.

English summary

After jayam ravi, now vikram wraps up his portion in Ponniyin Selvan. his manager yuvaraj confirms this in twitter and mentioned vikram played a aadhitya karikalan role in this movie.