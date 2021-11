அடிதூள்...துருவ் விக்ரமை அடுத்து இயக்க போவது இவர் தானா ?

சென்னை : முதல் படமான ஆதித்ய வர்மா படத்திலேயே தமிழ் சினிமாவில் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் சியான் விக்ரமின் மகன் துருவ் விக்ரம். தெலுங்கில் பெரிய அளவில் ஹிட்டாக அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் தமிழ் ரீமேக் என்றாலும், தன்னுடைய நடிப்பால் அனைவரையும் கவர்ந்தார் துருவ்.

ரசிகர்களிடம் பாராட்டை பெற்றாலும் விமர்சன ரீதியாக பல எதிர்ப்புக்களை இந்த படம் சந்தித்தது. குறிப்பாக துருவ் புகைப்பிடிக்கும் காட்சிகள் அதிக அளவில் இடம்பெற்றது உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை எதிர்ப்பை சம்பாதித்தன.

English summary

After Mahaan, vikram's son dhuruv vikram to join hands with vignesh shivan in youthful romantic movie. vikky to start this movie after the release of kaathuvakula rendu kaadhal. kaathuvakula rendu kaadhal will planned to release in christmas time.