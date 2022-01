என்னது...வில்லன் ரோலில் நடிக்க அஜித் ஓகே சொல்லிட்டாரா... அதுவும் இந்த படத்திலா ?

சென்னை : புதிய படம் ஒன்றில் மீண்டும் வில்லன் ரோலில் நடிக்க அஜித் ஓகே சொல்லி விட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதுவும் எந்த படத்தில் அஜித் வில்லன் ரோலில் நடிக்க போகிறார் என்ற தகவலும் வெளியாகி உள்ளது.

மாஸ் ஹீரோவாக மட்டுமில்லாமல் அவ்வப்போது வித்தியாசமான ரோல்களில் நடிப்பதையும் அஜித் வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். வாலி, வில்லன், வரலாறு போன்ற படங்களில் சவாலான ரோல்களில் நடித்து, பாராட்டையும் பெற்றுள்ளார் அஜித்.

English summary

According to sources, Ajith agree to play a villian role in AK 61. In AK 61, ajith to play a dual role. This movie will release in the end of the year or next year earlier.