சென்னை டூ டெல்லி... ஸ்டையிலாக நீண்ட பைக் ட்ரிப்பை துவக்கிய அஜித்

சென்னை : டாப் மாஸ் ஹீரோவான அஜித்திற்கு பைக், கார் ஓட்டுவது, ஃபோட்டோகிராபி மீது தீராத காதல் இருப்பது அனைவருக்கும் தெரியும். சமீபத்தில் ரஷ்யாவின் வலிமை படத்தின் இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங்கை முடித்த பிறகு, நீண்ட அங்கு பைக் ட்ரிப் சென்று விட்டு தான் இந்தியா வந்தார்.

இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன்....புத்தகமான எஸ்பிபி.,யின் இசை வாழ்க்கை

வலிமை படத்தின் Glimpse டீசர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வெளியிடப்பட்டது. இரண்டு நாட்களில் 6.3 மில்லியன் பார்வைகளை பெற்று இந்த வீடியோ யூட்யூப்பில் மற்றொரு சாதனையை படைத்துள்ளது. ஏற்கனவே வலிமை ஃபஸ்ட் சிங்கிளாக வெளியான நாங்க வேற மாரி பாடல் யூட்யூப்பில் 25 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்து சாதனை படைத்தது.

English summary

After meet Maral Yazarloo, now Ajith begins long bike trip. he planned to travel chennai to delhi. ajith's latest bike trip photos are shared by fans in social media goes viral. 2 days back ajith's valimai glimpse released and receives mass response.